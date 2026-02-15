Oro Brignone la gioia a Casa Italia è incontenibile! E Buonfiglio esulta così

Federica Brignone conquista il podio e fa esplodere di gioia i tifosi a Casa Italia, dove la sua vittoria ha attirato un grande pubblico. La sciatrice azzurra ha portato a termine una discesa impeccabile, lasciando tutti senza parole. Tra gli spettatori, anche il presidente della Federazione italiana sport invernali, che ha applaudito con entusiasmo.

L'impresa di Federica Brignone arriva ovunque. A Casa Italia, una nutrita folla segue la discesa della Tigre. Nel frattempo, il Presidente del Coni Buonfiglio esulta così. Federica Brignone si è tolta un oro da sogno nel SuperG di Milano Cortina 2026, scatenando la sua gioia con un grido di "pura follia" mentre Jannik Sinner festeggiava insieme a lei, entrambi felici per la vittoria di un'impresa che ha messo in luce la forza e la determinazione della sciatrice dopo un grave infortunio che aveva messo a rischio la sua presenza ai Giochi. Federica Brignone ha concluso la sua lunga giornata di gare, iniziata sulle piste dell'Olympia delle Tofane e terminata a Casa Italia alle 20. Sulla pista Olympia delle Tofane la tigre di La Salle conquista il suo secondo alloro olimpico dopo quello in Super-G. Ennesima delusione per Sofia Goggia che era terza dopo la prima manche. Trionfo nel Gigante a Milano-Cortina dopo il successo in SuperG. Federica eguaglia il record di Calgary. La gioia di Savona, terra d'origine del padre Daniele. L'impresa di Federica Brignone tiene incollato il pubblico alla diretta tv ma anche ai maxischermi installati nei bar o negli spazi di teatri e palazzetti italiani. Alla Triennale di Milano un folto gruppo di tifosi ha seguito la gara della grande sciatrice che dopo l'oro.