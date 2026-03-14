La cerimonia degli Oscar al Dolby Theater di Los Angeles ha visto episodi memorabili, tra cui uno schiaffo di Will Smith, la gioia di Roberto Benigni e il revenge dress di Cher. L'evento, uno dei più attesi dell’anno, si svolge sotto i riflettori di un pubblico internazionale, che segue con attenzione ogni momento. La serata è sempre ricca di colpi di scena e sorprese.

I l Dolby Theater di Los Angeles ne ha viste di tutti i colori. La cerimonia degli Oscar è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la tensione aumenta e tutti i riflettori sono puntati. Queste lunghe notti immerse nel glamour del cinema hollywoodiano hanno regalato momenti esilaranti, emozionanti, a volte imbarazzanti e, non di rado, epici. In attesa della 98ª edizione degli Academy Awards, ecco i momenti indimenticabili e sorprendenti che hanno fatto storia degli Oscar. Oscar e candidature postume: gli attori morti ma nominati. guarda le foto La busta sbagliata, And the Oscar goes to.. Peggio di cadere dalle scale del Dolby Theater, come ha fatto Jennifer Lawrence, c’è dover scendere quelle scale a mani vuote per un tragico errore di lettura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dallo schiaffo di Will Smith alla gioia incontenibile di Roberto Benigni fino al revenge dress di Cher, la storia degli Oscar è fatta da colpi di scena indimenticabili

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