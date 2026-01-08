Ma che romantica la regina Silvia di Svezia! Dopo 50 anni indossa di nuovo la camicia del giorno del suo fidanzamento

La regina Silvia di Svezia, a quasi cinquant'anni dal suo fidanzamento, ha indossato nuovamente la camicia del giorno della proposta. In un'intervista televisiva, la sovrana ha condiviso i ricordi e le emozioni legate a quel momento, avvenuto il 12 marzo 1976, giorno dell'annuncio ufficiale del loro fidanzamento. Un’occasione per ripercorrere le tappe di una lunga storia d’amore che continua a rappresentare un punto di riferimento per la monarchia svedese

La sovrana svedese, prossima alle nozze d'oro con re Carlo XVI, ha rilasciato un'intervista a un canale tv dove racconta le emozioni di quel 12 marzo 1976, giorno dell'annuncio del fidanzamento ufficiale. Per l'occasione ha indossato la medesima blusa di allora. Quando l'amore passa anche dal guardaroba.

