nel 2026 re carlo xvi gustavo di svezia celebra gli 80 anni e i 50 anni di matrimonio con la regina silvia leggi su amicait

Nel 2026, re Carlo XVI Gustavo di Svezia raggiungerà importanti traguardi personali. Il sovrano compirà 80 anni e, poco dopo, celebrerà i 50 anni di matrimonio con la regina Silvia. Due occasioni significative che sottolineano il suo lungo impegno e la stabilità della monarchia svedese. Per approfondimenti, visita Amica.it.

Il 2026 sarà un anno da ricordare per re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Il sovrano, infatti, il prossimo 30 aprile compirà 80 anni e, qualche settimana dopo, il 19 giugno, festeggerà i 50 anni di matrimonio con la regina Silvia. Un doppio anniversario che, sebbene in calendario a primavera inoltrata, la famiglia reale svedese ha già iniziato a celebrare pubblicando nuovi ritratti della coppia sui social. Un 2026 di grandi anniversari per i reali svedesi. Così, mentre i “cugini” danesi sono impegnati a rispondere alle parole di Donald Trump sulla Groenlandia e quelli norvegesi cercano di ripulirsi l’immagine dopo i guai in cui si è cacciato il primogenito della principessa Mette-Marit, a Stoccolma ne approfittano per fare festa e alzare i calici. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel 2026 re Carlo XVI Gustavo di Svezia celebra gli 80 anni e i 50 anni di matrimonio con la regina Silvia. Leggi su Amica.it

Ma che romantica la regina Silvia di Svezia! Dopo 50 anni indossa di nuovo la camicia del giorno del suo fidanzamento - La sovrana svedese, prossima alle nozze d'oro con re Carlo XVI, ha rilasciato un'intervista a un canale tv dove racconta le emozioni di quel 12 marzo 1976, giorno dell'annuncio del fidanzamento uffici ... vanityfair.it