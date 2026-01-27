San Giorgio del Sannio open School e aggiornamento sullo stato dei plessi del ‘Montalcini

In vista delle Open School e delle iscrizioni, il Comune di San Giorgio del Sannio aggiorna le famiglie sullo stato dei plessi dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”. Un’informazione utile per pianificare al meglio l’attività scolastica e conoscere le condizioni delle strutture.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista degli Open School e delle prossime iscrizioni, l’Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio fornisce alle famiglie un aggiornamento sullo stato dei plessi dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”. Gli Open School si terranno: • Scuola primaria: mercoledì 28 gennaio, ore 16:15–17:15 • Scuola dell’infanzia: giovedì 29 gennaio, ore 16:15–17:15 Le scuole del territorio garantiscono un’offerta educativa solida e continuità didattica, mentre il Comune prosegue un articolato programma di riqualificazione e ricostruzione degli edifici scolastici. • Plesso Sant’Agnese (Infanzia e Primaria): riconsegnato a settembre 2024, è pienamente operativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

