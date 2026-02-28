Arisa racconta il dolore di sua madre per la perdita di due figli prima di lei | poi la confessione sulla maternità

Arisa condivide il dolore della madre per la perdita di due figli prima di lei, raccontando momenti di sofferenza vissuti in famiglia. Successivamente, parla della sua esperienza personale e della volontà di avere un figlio, esprimendo gratitudine per la vita e il desiderio di maternità. Le sue parole rivelano un percorso tra dolore passato e speranza futura.

Arisa torna a parlare di sé con la schiettezza che da sempre la contraddistingue. Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, la cantante lucana ha affrontato temi profondi e personali, lasciando da parte ogni filtro e raccontando fragilità, desideri e riflessioni sul tempo che passa. Se in passato aveva liquidato le domande su amore e famiglia con un «Se verrà bene, altrimenti va bene così», oggi il tono è diverso.

