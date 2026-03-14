In una zona di Roma, il caso della “famiglia del bosco” ha attirato l’attenzione di molti. Mentre gli adulti si confrontano su cause e responsabilità, i bambini sono costretti a fare i conti con un cambiamento improvviso e difficile da comprendere. La vicenda riguarda una famiglia sradicata e il senso di normalità che si è dissolto intorno a loro.

Roma, 14 marzo 2026 – Nel caso della “famiglia del bosco”, mentre gli adulti discutono su chi abbia ragione, i bambini stanno cercando di capire una cosa molto più semplice: perché il loro mondo si è rotto. Ed è proprio qui il punto più fragile della vicenda. Perché mentre tribunali, istituzioni e opinione pubblica si interrogano sulla scelta di Catherine e Nathan, tre bambini stanno vivendo qualcosa di molto più elementare e destabilizzante: la frattura improvvisa della loro normalità. Il punto, oggi, non è stabilire chi abbia ragione: se i genitori, il tribunale dell’Aquila o il Garante dell’infanzia. Il punto sono i figli. Quando un... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La famiglia del bosco. Quei bambini sradicati e la fine della normalità

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