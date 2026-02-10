che fine fanno i bambini famiglia nel bosco perizie in arrivo e la decisione attesa

La storia di una famiglia che vive nel bosco torna a far parlare di sé. La giustizia aspetta ancora di decidere sul loro caso, mentre l’opinione pubblica si domanda cosa ne sarà dei bambini coinvolti. Sono in corso perizie per capire meglio la situazione, ma ancora nessuna decisione definitiva. La vicenda tiene banco nelle cronache e diventa un caso che divide l’opinione pubblica.

La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco torna sotto i riflettori della giustizia e dell’opinione pubblica. Il calendario del Tribunale per i minorenni segna ora un passaggio decisivo: il 6 e 7 marzo sono in programma le perizie psicologiche sui tre bambini, figli di Nathan e Catherine, allontanati dai genitori il 20 novembre. Sarà un momento delicato, destinato a pesare sulle prossime scelte dei giudici. Gli accertamenti, disposti dalla CTU, dovranno chiarire quali siano oggi le condizioni dei minori dopo mesi di separazione e quali prospettive si aprano per il futuro. Perizie psicologiche e obiettivo ricongiungimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La storia della famiglia nel bosco torna sotto i riflettori.

Si avvicina una svolta cruciale nel caso della famiglia del casolare nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.

