Pomezia Notte di follia in Via Ugo La Malfa 25enne fermato dai Carabinieri dopo un lancio di sassi Disposto il Tso

Nella notte di ieri, in via Ugo La Malfa a Pomezia, i Carabinieri hanno fermato un ragazzo di 25 anni dopo un lancio di sassi. L’uomo è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno visto il giovane scagliarsi contro le auto in transito. Dopo averlo bloccato, hanno deciso di farlo ricoverare per le cure del caso. La zona è tornata alla normalità solo dopo che le forze dell’ordine hanno calmato la situazione.

