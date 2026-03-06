La presidente del Consiglio ha espresso opposizione alla sentenza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha stabilito l’allontanamento della madre dai suoi tre figli. I bambini, conosciuti come “famiglia nel bosco”, sono stati già collocati in una casa famiglia da diversi mesi. La decisione giudiziaria ha suscitato reazioni e critiche.

In un lungo messaggio pubblicato su Facebook, Meloni ha espresso forte contrarietà alla decisione dei giudici. Guerra in Iran, l’ambasciatore israeliano Peled: “Teheran attacca civili e minaccia il mondo. Dovevamo agire ora” Secondo Meloni, lo Stato non dovrebbe sostituirsi ai genitori nel definire il modo in cui i figli vengono cresciuti. «Non è compito della giustizia decidere come vadano educati i figli o imporre standard ideologici di vita», ha affermato. Nel suo intervento la presidente del Consiglio ha ribadito un principio che considera fondamentale: «I figli non sono dello Stato: i figli sono delle mamme e dei papà». Meloni ha quindi accusato una parte della magistratura di superare i propri limiti quando pretende di sostituirsi alla responsabilità genitoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni contro la decisione del Tribunale sui bambini della “famiglia nel bosco”

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia: la decisione del tribunale dei minoriI bambini della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimarranno ancora nella casa famiglia, mentre la consulente...

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta: la decisione del tribunale dei minoriI bambini della famiglia che viveva isolata nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, rimarranno ancora nella casa famiglia, mentre la consulente...

Disposto l'allontanamento dei bimbi dalla famiglia che vive nel bosco - Ore 14 del 21/11/2025

Altri aggiornamenti su Meloni contro la decisione del....

Temi più discussi: Uso delle basi Usa, Meloni fa lo struzzo e evita il parlamento; Meloni è fuorviante su come cambia il CSM con la riforma della giustizia; Iran, Giorgia Meloni: Sulle basi Usa decideremo insieme al Parlamento; D’Alema contro Meloni: Fermare le ONG è un atto indegno.

Meloni attacca i giudici sulla famiglia nel bosco: Decisioni ideologiche, l’allontanamento della mamma un trauma pesantissimo per i bimbiRoma, 6 marzo – Le notizie che riguardano i Trevallion mi lasciano senza parole. La premier Giorgia Meloni interviene senza mezzi termini a commentare l’ultima decisione dei giudici sulla ‘famiglia ... quotidiano.net

Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni contro i giudici per la decisione: Magistratura dimentica suoi limitiLa premier Giorgia Meloni attacca i giudici per l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila sul caso della famiglia nel bosco ... virgilio.it

«Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la 'famiglia nel bosco», mi lasciano senza parole'". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Dopo aver deciso di affidare ai servizi sociali tre bambini che vivevano con i genitori - facebook.com facebook

Energia, l’ultimatum di Meloni: “Pronta ad aumentare le tasse” x.com