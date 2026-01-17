Iran Renzi contro Renzi | prima critica chi organizza le manifestazioni per posizionamento di politica interna E 30 secondi dopo lancia la sua

Matteo Renzi ha criticato le manifestazioni a favore dell’Iran, definendole strumenti di posizionamento politico interno. Tuttavia, pochi istanti dopo, ha promosso un flash mob davanti all’ambasciata iraniana. Questo comportamento solleva dubbi sulla coerenza delle sue posizioni e sulla reale motivazione delle iniziative. La vicenda evidenzia le tensioni tra dichiarazioni pubbliche e azioni concrete nell’ambito delle questioni internazionali.

Prima critica chi organizza manifestazioni per l’ Iran per “meccanismi di posizionamento politico”. Ma nemmeno trenta secondi dopo lancia un flash mob di fronte all’ambasciata iraniana. Dal palco dell’assemblea nazionale di Italia Viva di Milano, Matteo Renzi torna a parlare della crisi in Iran e delle manifestazioni contro il regime di Teheran di questi giorni e lancia un’iniziativa. “Una cosa semplice, martedì alle 18.30 a Roma davanti all’ambasciata e in tutta Italia, portatevi una sigaretta, senza chiamare gli altri partiti e senza chiamare i giornalisti” spiega dal palco mentre il suo discorso viene trasmesso in streaming in diretta e viene ripreso dalla agenzie stampa nazionale presenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, Renzi contro Renzi: prima critica chi organizza le manifestazioni “per posizionamento di politica interna”. E 30 secondi dopo lancia la sua Leggi anche: Iran: Renzi, 'sembra strage di serie B, ci apriremo sabato Assemblea nazionale' Leggi anche: Renzi sbotta con Feltri: “Non accetto lezioni di diritto internazionale da chi è sul divanino dopo l’après-ski”. Su La7 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Iran: Renzi, 'sembra strage di serie B, ci apriremo sabato Assemblea nazionale'; Caso Bellavia, i nomi dei «file sensibili» rubati: Renzi, D'Alema, Elkann e Briatore. Il caso in Parlamento; Sicurezza, Renzi a Piantedosi: State prendendo in giro gli italiani; VENEZUELA | Renzi: “Trentini libero grazie a Trump, non a Tajani”. VENEZUELA | Renzi: “Trentini libero grazie a Trump, non a Tajani” - Il leader di Italia Viva attacca la diplomazia italiana, difende l’azione contro Maduro e invita a non applicare ... italiachiamaitalia.it

Iran: Renzi, 'sembra strage di serie B, ci apriremo sabato Assemblea nazionale' - "Lo dico chiaro a chi tentenna: in Iran non si protesta per l'inflazione. iltempo.it

#Iran, #Renzi: diamo tutti fuoco a immagine ayatollah #Khamenei x.com

Iran, Renzi: diamo tutti fuoco a immagine ayatollah Khamenei - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.