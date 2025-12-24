Primarie campo largo Renzi | Salis potrebbe farcela ora lasciamola guidare Genova poi decideremo

Il 2026 sarà un anno decisivo per il centrosinistra alla ricerca di un'alternativa al governo Meloni: parola di Matteo Renzi, leader di Italia Viva.Renzi, in un'intervista al “Messaggero Veneto” sottolinea che “dovremo farci trovare pronti con idee condivise e con il lavoro delle primarie”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Schlein apre alle primarie del campo largo: “Decideremo insieme come scegliere il leader”

Leggi anche: Sondaggi politici, si accende la sfida per la leadership del campo largo: chi vincerebbe le primarie tra Schlein, Conte e Salis

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Elezioni 2027, il campo largo si spartisce i municipi. Con la grana di Garbatella da risolvere; Renzi: “Italia più povera, è il governo dei furbetti, il centrosinistra si svegli”; L'ultimo bilancio di Gualtieri è nel segno del campo largo. Italia Viva approva ed entra in maggioranza; Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo Atreju, l’assoluzione di Salvini, la trattativa in Europa su Russia e Ucraina nell’ultima Supermedia.

Sondaggi politici 2025: Meloni sotto 28%, Pd a -6%/ Primarie campo largo: Schlein tallonata da Conte e Salis - Sky su partiti e primarie del campo largo per il 2027: calo Meloni e Lega, salgono Pd e AVS, rebus leader a sinistra ... ilsussidiario.net

Battibecco Casalino-Renzi. “Chieda scusa per aver fatto cadere Conte”. “Pentitevi voi per aver governato con Salvini”. Su La7 - Casalino: “Chieda pubblicamente scusa per aver fatto cadere il Conte Due. ilfattoquotidiano.it