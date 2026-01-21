atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali lezioni speciali per gli studenti

È iniziata ieri nella Sala dei Comuni della Provincia di Lodi la seconda edizione del progetto rivolto agli studenti delle scuole locali. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sui rischi e le conseguenze degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici. Un’occasione educativa volta a promuovere il rispetto e la consapevolezza civica tra le nuove generazioni.

Ha preso il via ieri, nella Sala dei Comuni della Provincia di Lodi, la seconda edizione del progetto dedicato agli istituti scolastici della provincia e rivolto alla sensibilizzazione dei giovani riguardo gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. L’iniziativa è alla seconda edizione ed è promossa dalla Prefettura di Lodi in collaborazione con il Comune e la Provincia di Lodi, con le forze di polizia, con l’Ufficio scolastico territoriale, con il Centro di promozione della legalità e con le associazioni Avviso Pubblico e Anci Lombardia. Un’attività che si pone nell’ambito delle azioni dell’ Osservatorio provinciale sugli atti intimidatori, il cui scopo è quello di individuare strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

