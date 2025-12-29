In Siria, le autorità hanno dispiegato le forze armate nelle città di Latakia e Tartous dopo scontri violenti che hanno causato almeno tre morti e numerosi feriti. La situazione rimane tesa nelle aree costiere, dove le manifestazioni hanno portato a confronti tra gruppi di protesta e forze di sicurezza. Si continua a monitorare l’evolversi della crisi e le conseguenze sul territorio.

Damasco, 29 dic. (Adnkronos) - La Siria ha dispiegato l'esercito nelle città costiere di Latakia e Tartous dopo che le manifestazioni hanno provocato scontri mortali in cui almeno tre persone sono state uccise e altre 60 sono rimaste ferite. Si tratta dell'ultimo tumulto che sfida il governo nascente del presidente Ahmed al-Sharaa, che si sta impegnando per stabilizzare la nazione e reintegrarla a livello internazionale dopo 14 anni di rovinosa guerra civile. Il ministero della Difesa siriano ha annunciato ieri che unità dell'esercito con carri armati e veicoli blindati sono entrate nel centro delle città nella parte occidentale del Paese in risposta agli attacchi di "gruppi fuorilegge" contro civili e forze di sicurezza, con la missione di ripristinare la stabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Siria: truppe a Latakia e Tartous dopo scontri che hanno provocato 3 morti

Leggi anche: Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 15 feriti: fermati tre fratelli. «Hanno provocato la deflagrazione»

Leggi anche: Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 17 feriti: fermati tre fratelli. «Hanno provocato la deflagrazione»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Siria: truppe e jet russi combattono con le forze di Assad - Truppe e jet russi stanno combattendo in Siria al fianco delle forze dell'alleato Bashar Assad, sempre piu' in difficolta', contro tutti i gruppi ribelli, da Isis ai qaedisti del fronte Jubath al ... affaritaliani.it

Siria, quasi 1.500 civili uccisi. La Russia apre la base di Latakia. Sharaa: “Cinque anni per la transizione” - 473 civili, in larga parte alawiti, il bilancio dei massacri compiuti una settimana fa nella regione costiera siriana contro intere famiglie, inclusi donne e bambini, e attribuiti a ... ilfattoquotidiano.it

Siria, truppe e aerei russi con l’esercito di Assad - Soldati e jet di mosca, secondo notizie diffuse dalla tv siriana, sarebbero scesi in campo con i militari governativi contro tutti i gruppi ribelli Truppe e jet russi stanno combattendo in Siria al ... panorama.it

In #Siria si registrano movimenti di truppe dell'esercito siriano che ha schierato carri armati, obici 2S1 Gvozdika e veicoli trasporto truppe BMP-1 ZMA nel centro di Deir ez-Zor. Le #YPG si rifiutano di ritirarsi da gran parte della regione orientale, dove gli arabi s x.com

Gli scontri tra forze curde e truppe governative ad Aleppo evidenziano la fragilità della Siria post-Assad e lo stallo sull’integrazione delle istituzioni curde nello Stato centrale. Le violenze nei quartieri a maggioranza curda mostrano quanto il processo di riconcil - facebook.com facebook