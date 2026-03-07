La conferenza stampa di Allegri pre derby Milan-Inter in diretta | Live Pm

Alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, Massimiliano Allegri ha tenuto una conferenza stampa in vista del derby tra Milan e Inter. Durante l'incontro, il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti, discutendo delle ultime novità sulla squadra e delle aspettative per la partita. La conferenza è stata trasmessa in diretta e ha attirato l'attenzione dei media sportivi.

Archiviata la vittoria esterno (2-o) contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a una delle partite più importanti della stagione. Domani, domenica 8 marzo, alle ore 20:45, i rossoneri saranno di scena allo 'Stadio San Siro' contro l'Inter di Chivu nel secondo Derby della stagione. Una sfida importante: il Diavolo deve mantenere a distanza le altre concorrenti alla zona Champions e deve fare di tutto per le speranze Scudetto. Attualmente, il Milan è secondo in classifica, a quota 57 punti, a 10 punti di distanza dalla capolista Inter e 9 punti sopra il Como che al momento mantiene la quinta posizione. All'andata, il Milan vinse il Derby per 1-0 grazie al sigillo di Pulisic.