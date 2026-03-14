La Clinica San Martino di Malgrate entra nell' era della chirurgia robotica | arriva il sistema Da Vinci Xi
La Clinica San Martino di Malgrate ha adottato il sistema di chirurgia robotica Da Vinci Xi, una piattaforma assistita da robot considerata tra le più avanzate e diffuse a livello globale. La nuova tecnologia permette di eseguire interventi chirurgici con maggiore precisione e minori invasività rispetto ai metodi tradizionali. L’introduzione di questa apparecchiatura rappresenta un passo importante per la struttura sanitaria.
La struttura privata di Malgrate adotta la piattaforma robot-assistita più diffusa al mondo per gli interventi di urologia, ginecologia e chirurgia generale. Incisioni di pochi millimetri, meno dolore e degenze più brevi La Clinica San Martino di Malgrate ha introdotto il sistema di chirurgia robotica Da Vinci Xi, la piattaforma robot-assistita più avanzata e diffusa al mondo. Il sistema è già operativo in tre specialità: urologia, ginecologia e chirurgia generale. È una svolta significativa per la sanità privata del territorio lecchese, che porta la chirurgia mininvasiva di ultima generazione a pochi chilometri dal capoluogo. Il Da Vinci Xi si articola in tre componenti distinti che lavorano in sinergia durante ogni intervento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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