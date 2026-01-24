Chirurgia robotica | il Da Vinci Xi arriva a Reggio Emilia | L’avanguardia delle operazioni mini invasive

A Reggio Emilia, presso l’arcispedale Santa Maria Nuova, è stato presentato il robot chirurgico da Vinci Xi, una piattaforma di ultima generazione dedicata alle procedure mini-invasive. Questa tecnologia permette interventi più precisi e meno invasivi, migliorando la qualità delle cure per i pazienti. L’utilizzo del robot sarà operativo a partire da gennaio, segnando un importante passo avanti nella chirurgia moderna nella regione.

Reggio Emilia, 24 gennaio 2026 – Nella sala operatoria al quarto piano dell’ala nord dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è stato presentato il robot da Vinci Xi, la più avanzata piattaforma per la chirurgia robot-assistita, all’avanguardia nelle operazioni mini-invasive, che inizierà a essere utilizzata sui pazienti entro gennaio. Le prime specialità a beneficiare dell’impiego del robot saranno urologia, chirurgia oncologica e chirurgia generale. L’errore dell’Ausl: “Pagate i ticket arretrati”, ma sono lettere di sollecito ‘sbagliate’ Quanto costa il nuovo robot per la chirurgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

