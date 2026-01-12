Città Metropolitana di Napoli | avviso pubblico per la valorizzazione di quattro immobili nel complesso monumentale della Reggia di Portici

La Città Metropolitana di Napoli ha pubblicato un avviso pubblico per la valorizzazione di quattro immobili del complesso monumentale della Reggia di Portici. Sono previste concessioni di dodici anni per attività commerciali, servizi turistici e agriturismo, al fine di promuovere la tutela e la fruizione del patrimonio storico. Questa iniziativa mira a favorire uno sviluppo sostenibile e la valorizzazione culturale dell’area.

