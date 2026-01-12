Città Metropolitana di Napoli | avviso pubblico per la valorizzazione di quattro immobili nel complesso monumentale della Reggia di Portici
La Città Metropolitana di Napoli ha pubblicato un avviso pubblico per la valorizzazione di quattro immobili del complesso monumentale della Reggia di Portici. Sono previste concessioni di dodici anni per attività commerciali, servizi turistici e agriturismo, al fine di promuovere la tutela e la fruizione del patrimonio storico. Questa iniziativa mira a favorire uno sviluppo sostenibile e la valorizzazione culturale dell’area.
Valorizzazione del patrimonio storico: concessioni dodicennali per botteghe, servizi turistici e agriturismo nel complesso borbonico.. La Città Metropolitana di Napoli ha indetto un avviso pubblico per la concessione di quattro immobili di pregio storico-artistico situati nel complesso monumentale della Reggia di Portici. L’iniziativa si inserisce in un progetto complessivo di valorizzazione della Reggia già avviato anni fa, che ha visto l’assegnazione di altri immobili per attività produttive (progetto “Le botteghe del Re”), e l’esaltazione della funzione museale del sito anche attraverso l’organizzazione di mostre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
