Una famiglia ha subito un furto nella propria abitazione durante la sera, quando alcuni ladri sono entrati forzando una porta-finestra di una camera. I malviventi hanno messo a soqquadro più stanze prima di portar via alcuni gioielli in oro. Il colpo è avvenuto senza che nessuno si accorgesse dell’intrusione. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Hanno forzato la porta-finestra di una camera e, una volta all’interno, hanno messo a soqquadro diverse stanze prima di trovare quello che probabilmente cercavano: monili in oro. Furto giovedì nel tardo pomeriggio in via Siena, una traversa di via Firenze, nel centro di Altopascio, in linea d’aria a pochi metri da corso Cavour. I soliti ignoti, come accade ormai nel modus operandi attuale, (un tempo i colpi nelle abitazioni venivano effettuati durante la notte mentre la gente dormiva), hanno effettuato il blitz nelle ore prima di cena, per la precisione, tra le 18.30 e le 19.20. Un tempo abbastanza limitato, se vogliamo. La famiglia padrona di casa, una volta rientrata, ha capito subito, dal disordine trovato in giro, l’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cena è servita... dai ladri. Colpo sul far della sera in casa. Rubati gioielli ad una famiglia

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