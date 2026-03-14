La cena è servita dai ladri Colpo sul far della sera in casa Rubati gioielli ad una famiglia
Una famiglia ha subito un furto nella propria abitazione durante la sera, quando alcuni ladri sono entrati forzando una porta-finestra di una camera. I malviventi hanno messo a soqquadro più stanze prima di portar via alcuni gioielli in oro. Il colpo è avvenuto senza che nessuno si accorgesse dell’intrusione. Indagini sono in corso per identificare i responsabili.
Hanno forzato la porta-finestra di una camera e, una volta all’interno, hanno messo a soqquadro diverse stanze prima di trovare quello che probabilmente cercavano: monili in oro. Furto giovedì nel tardo pomeriggio in via Siena, una traversa di via Firenze, nel centro di Altopascio, in linea d’aria a pochi metri da corso Cavour. I soliti ignoti, come accade ormai nel modus operandi attuale, (un tempo i colpi nelle abitazioni venivano effettuati durante la notte mentre la gente dormiva), hanno effettuato il blitz nelle ore prima di cena, per la precisione, tra le 18.30 e le 19.20. Un tempo abbastanza limitato, se vogliamo. La famiglia padrona di casa, una volta rientrata, ha capito subito, dal disordine trovato in giro, l’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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