Marano furto in casa | ladri sfruttano albero per entrare in casa rubati gioielli e preziosi

Furto in appartamento a Marano, ladri in fuga con oro e oggetti di valore. Nella serata di ieri, domenica 21 diecembre, intorno alle 21.30, alcuni malviventi sono riusciti a introdursi in un appartamento, in corso Mediterraneo, utilizzando un albero non potato come via d’accesso, riuscendo a portare via gioielli e oggetti di valore per migliaia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

