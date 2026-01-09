Aeroporto lavori all’impianto idrovoro della pista 3 | stop temporaneo alla Ciclovia Tirrenica

Il Comune di Fiumicino comunica che, a causa di un intervento urgente di riqualifica, la Ciclovia Tirrenica sarà temporaneamente chiusa nel tratto che attraversa l’aeroporto Leonardo da Vinci. L’intervento riguarda una tubazione dell’impianto idrovoro della pista 3 e si rende necessario per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento delle strutture aeroportuali. La riapertura è prevista nel minor tempo possibile.

Fiumicino, 9 gennaio 2026 – Il Comune di Fiumicino informa Aeroporti di Roma ha comunicato la necessità di effettuare un intervento urgente di riqualifica su una delle tubazioni di mandata dell'impianto idrovoro a servizio della pista 3 dell'Aeroporto Leonardo da Vinci. Si tratta di un'infrastruttura strategica non solo per le operazioni aeroportuali, ma anche per la sicurezza idraulica delle aree limitrofe, in particolare Piana del Sole e Parco Leonardo, già più volte esposte a criticità legate al deflusso delle acque. Interruzione temporanea della Ciclovia Tirrenica. Per consentire l'allestimento del cantiere e l'esecuzione delle lavorazioni di ripristino della tubazione, sarà necessaria l'interruzione temporanea della Ciclovia Tirrenica nel tratto interessato.

