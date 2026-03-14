Krstovic risponde a Pio Esposito e spezza il tabù Inter | l’Atalanta strappa l’1-1 a San Siro

L’Atalanta ottiene un pareggio contro l’Inter a San Siro, evitando la decima sconfitta consecutiva contro i nerazzurri di Milano. Krstovic risponde a Pio Esposito, portando il risultato sull’1-1 e interrompendo un digiuno di cinque partite senza segnare. La partita si conclude con il pareggio, segnando un punto importante per l’Atalanta in trasferta.

Milano. Il tabù Inter si spezza. L’Atalanta evita la decima sconfitta di fila contro i nerazzurri di Milano e si sblocca dopo cinque partite di digiuno da gol. Il piovoso pomeriggio di San Siro pone una parziale fine al trend negativo contro la capolista del campionato. A decretare l ’1-1 finale sono un mancino da dentro l’area di Pio Esposito, che approfitta dello spazio concessogli per fare male ai nerazzurri, mente il pareggio lo pesca Krstovic in un finale di tensioni e proteste dei padroni di casa. Una pareggio che muove la classifica ma potrebbe non bastare soprattutto perché i nerazzurri salgono sì a quota 47, ma con il rischio di finire a -7 dal quarto posto: domenica si sfidano infatti Como e Roma, le due in coabitazione a quota 51, all’ultimo posto del treno Champions. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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