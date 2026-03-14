Inter ripresa dall’Atalanta | al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemiche

L’Inter affronta l’Atalanta in un derby lombardo che si conclude con un pareggio, dopo che Pio Esposito segna per i nerazzurri e Krstovic risponde per i bergamaschi. La partita è stata segnata da alcune polemiche e da un confronto acceso tra le due squadre, con l’Inter che ha imposto il suo ritmo per buona parte del match senza riuscire a conquistare la vittoria.

Dopo lo scontro tra le due nerazzurre, a sorridere sono i rossoneri. L’Inter domina per lunghi tratti il derby lombardo con l’Atalanta ancora sotto choc dopo le sei reti rimediate dal Bayern Monaco ma non chiude i conti con l’undici di Palladino. La rete di Pio Esposito nel primo tempo non basta per garantire i tre punti alla Beneamata, che viene raggiunta nel finale di partita dalla rete di Krstovic. La panchina dell’Inter chiede a gran voce che venga punito un fallo di Sulemana ma il Var convalida la rete: Chivu non ci sta e si becca due gialli in rapida successione. Gli assalti dei padroni di casa nel recupero per poco non consentono a Krstovic di portarsi a casa la vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemiche Articoli correlati Inter-Atalanta, finale di fuoco a San Siro: Krstovic risponde a EspositoUn finale incandescente a San Siro sancisce un pareggio che lascia l’amaro in bocca all’Inter e premia la resilienza dell’Atalanta. Leggi anche: Inter Atalanta 1-1: a Pio risponde Krstovic, ma non chiamatela più Marotta League MAXI SINTESI ATALANTA-INTER 0-1 | EXTENDED HIGHLIGHTS | SERIE A ENILIVE 2025/26 Aggiornamenti e notizie su Pio Esposito Temi più discussi: Inter, tanti ballottaggi in vista dell'Atalanta: in avanti riecco Thuram e Pio Esposito; Inter-Atalanta: la maledizione della Dea e i numeri del tabù; Atalanta per sfatare la maledizione Inter: oggi a San Siro per provare a rialzarsi, recuperando Ederson e Scalvini; Inter in ansia per l’effetto nazionali: da Lautaro fino a Pio Esposito, il ruolo dell'ultima sosta. Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemicheContinua il momento difficile della capolista che, dopo aver dominato per buona parte della partita, viene raggiunta a pochi minuti dal triplice fischio dall’ex Lecce. Grossa chance per il Milan ... ilgiornale.it Esposito illude l'Inter, Krstovic la riprende tra le proteste, il Milan può riaprire il campionato: espulso ChivuA San Siro un gol per tempo: i padroni di casa non riscattano la sconfitta nel derby e protestano con Manganiello per il gol del pari dell'Atalanta ... corrieredellosport.it In vantaggio di un gol (grazie a Pio Esposito) si fa raggiungere nel finale. Dumfries si tuffa in pieno Bastoni style, la spinta di Sulemana onestamente sembra una mano appoggiata - facebook.com facebook Squillo di #PioEsposito: #Inter avanti 1-0 sull’ #Atalanta al 45' x.com