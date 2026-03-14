Inter-Atalanta finale di fuoco a San Siro | Krstovic risponde a Esposito

A San Siro si è conclusa con un pareggio la partita tra Inter e Atalanta, con Krstovic che ha risposto a Esposito. La gara si è accesa negli ultimi minuti, regalando emozioni intense ai tifosi presenti. Entrambe le squadre hanno cercato di conquistare la vittoria fino all’ultimo, lasciando il risultato in equilibrio fino al fischio finale.

Un finale incandescente a San Siro sancisce un pareggio che lascia l’amaro in bocca all’ Inter e premia la resilienza dell’ Atalanta. Nella cornice di un pomeriggio ad alta tensione, il posticipo della 26ª giornata di Serie A si chiude sull’ 1-1, un risultato che matura in un clima di estrema nervosismo culminato con l’espulsione del tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Al vantaggio iniziale siglato dal giovane Pio Esposito ha risposto, a ridosso del novantesimo, la zampata di Krstovic, abile a sfruttare una corta respinta di Sommer dopo un’azione viziata da furiose polemiche per un presunto fallo su Dumfries. Pio Esposito illude il Meazza, poi il blackout. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Atalanta, finale di fuoco a San Siro: Krstovic risponde a Esposito Articoli correlati Leggi anche: Inter, vittoria di forza a San Siro: Esposito piega il Lecce nel finale Inter Atalanta, ci sarà un ospite in Tribuna a San Siro: tanti gli osservati speciali, in primis Espositodi Stefano CoriInter Atalanta oggi alle ore 15:00, in Tribuna allo Stadio San Siro è atteso anche Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana Alle... Contenuti utili per approfondire Inter Atalanta finale di fuoco a San... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter-Atalanta: la maledizione della Dea e i numeri del tabù; Pronostico Inter-Atalanta: analisi e probabili formazioni 14/03/2026 Serie A. Inter-Atalanta, diretta Serie A: risultato in tempo reale, tutto pari e caos!I nerazzurri ricevono la Dea all’incontro valido per la 29ª giornata di campionato. In palio a San Siro, 3 punti utili per corsa scudetto ed Europa ... tuttosport.com Live - Inter-Atalanta 1-0, 80': rush finale a San Siro, De Vrij prende il posto di Akanji e diventa capitanoINTER-ATALANTA 1-0 (26' Esposito) LIVE MATCH 80' - Chivu opera l'ultimo cambio inserendo De Vrij per Akanji. L'olandese prende in consegna la fascia di capitano. 78' - Bonny punta l'area, entra, salta ... msn.com #Inter 1-1 #Atalanta : Nikola Krstovic! #InterAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente - facebook.com facebook