Al Meazza si gioca una partita intensa tra Inter e Atalanta, con il risultato di 1-1 che scatena tensioni e proteste. Krstovic crea problemi alla difesa nerazzurra, mentre l’Atalanta agguanta il pareggio tra polemiche. Durante il match, Chivu viene espulso dopo le proteste, e Frattesi entra in scena con un episodio che movimenta ulteriormente l’incontro. Ora il Milan può ridurre lo svantaggio in classifica.

MILANO Un punto in due partite: l’Inter pareggia con l’Atalanta e riapre il campionato, perché il Milan vincendo a Roma con la Lazio domenica sera può tornare a 5 punti di distanza. Per la seconda volta della stagione la squadra di Chivu non vince per due partite di fila e dopo il flop nel derby, è l’Atalanta a fermare sull’1-1 i nerazzurri con un gol nel finale di Krstovic che scatena le proteste nerazzurre e porta all’espulsione di Chivu: il fatto incriminato è una spinta di Sulemana su Dumfries, che cade, sbilanciato. L’intensità dell’impatto è giudicata veniale da Manganiello, anche dopo la revisione al monitor. Sembra più grave il rigore non dato poco dopo per un fallo di Scalvini su Frattesi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Krstovic mette paura all'Inter. L'Atalanta agguanta il pari fra le polemiche, ora il Milan può accorciare ancora

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