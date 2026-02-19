Kristen Bell sarà la voce di Amy Rose in Sonic 4 – Il Film | il martello rosa è in arrivo!

Kristen Bell sarà la voce di Amy Rose in Sonic 4 – Il Film, a causa del grande successo di Sonic 3 – Il Film, che ha incassato oltre 490 milioni di dollari in tutto il mondo. La scelta dell’attrice americana deriva dal bisogno di rafforzare il personaggio femminile della saga e attirare un pubblico più vasto. La produzione sta lavorando intensamente per rispettare le scadenze di uscita, e il film promette di essere ricco di azione e humor, come i precedenti capitoli. Le riprese sono previste entro la fine dell’anno.

Il franchise Sonic al cinema non rallenta: dopo il successo esplosivo di Sonic 3 – Il Film (492,2 milioni di dollari worldwide su budget 122 milioni, terzo adattamento da videogioco più incassato di sempre), Paramount e SEGA hanno ufficializzato il prossimo capitolo con un casting bomba. Secondo The Hollywood Reporter, Kristen Bell (The Good Place, Nobody Wants This, Frozen) sarà la voce italiana e originale di Amy Rose, la riccia rosa iconica armata del suo martello Piko Piko. Amy Rose era stata introdotta in modo teaser nei mid-credits di Sonic 3 – Il Film (2024): durante una sequenza di corsa con Tails, Sonic finisce in un'imboscata di Metal Sonics ma viene salvata proprio da Amy con il suo martello leggendario – un'apparizione silenziosa ma potentissima, che richiama il debutto del personaggio in Sonic CD (1993), il gioco che ha portato i viaggi nel tempo nella serie SEGA.