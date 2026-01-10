Calciomercato Napoli gennaio 2026 | tutte le voci e le trattative degli azzurri

Il calciomercato di gennaio 2026 per il Napoli si concentra su possibili acquisti e cessioni, con diverse trattative in corso. Tra i nomi emergono giocatori come Valinì e Jakirovic dalla Dinamo Zagabria, Luperto dal Cagliari, Zanotti dallo Lugano e Mainoo dal Manchester United. Questa finestra rappresenta un momento importante per la rosa degli azzurri, con l’obiettivo di rinforzare la squadra in vista delle prossime sfide.

I possibili movimenti e le voci sul calciomercato del Napoli nella finestra invernale di gennaio 2026:Acquisti: -Cessioni: -Trattative: Valin?i? (Dinamo Zagabria, d), Jakirovic (Dinamo Zagabria, d), Luperto (Cagliari, d), Zanotti (Lugano, d), Palestra (Cagliari, d), Mainoo (Manchester United, c).

Calciomercato Napoli, il ds Manna: "Siamo attivi e sappiamo dove poter eventualmente migliorare la squadra" - Il direttore sportivo azzurro su possibili rinforzi nella finestra di gennaio: "Ci faremo trovare pronti se ci saranno delle opportunità" ... napolitoday.it

Calciomercato 2026, tutte le trattative e scambi del 9 gennaio 2026 - 26 Il documento riguarda l'apertura del calciomercato invernale per la stagione 2025- sport.virgilio.it

Calciomercato Napoli| Scambio Lucca-Dovbyk, sirene turche per Lang: tutti gli azzurri in uscita

#SSCNapoli - Calciomercato Napoli, Manna: “Siamo attivi e pronti a cogliere le opportunità” #Calcio #Napoli #Calciomercato #SerieA #Azzurri #GiovanniManna #NanoTV - facebook.com facebook

Calciomercato #Napoli, #Dovbyk per sostituire #Lucca. L’idea Mainoo sta per tramontare x.com

