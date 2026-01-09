La caccia al voto degli scontenti e le trattative dei leader | ecco come Agrigento si avvicina alle elezioni

A pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026, Agrigento si segue il percorso di confronto e preparazione politica. Mentre si intensificano le trattative tra i leader locali, si delineano i nomi dei candidati per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. La città si avvia così verso una fase decisiva, in cui si definiscono le scelte che influenzeranno il futuro amministrativo e politico del territorio.

Il 2026 porta ad Agrigento anche le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Da mesi si fanno nomi più o meno di fantasia che ora però devono venire passati al setaccio dai leader politici per poi procedere alle vere candidature. Partiti e movimenti dovranno anche tenere in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

