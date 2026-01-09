La caccia al voto degli scontenti e le trattative dei leader | ecco come Agrigento si avvicina alle elezioni
A pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026, Agrigento si segue il percorso di confronto e preparazione politica. Mentre si intensificano le trattative tra i leader locali, si delineano i nomi dei candidati per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. La città si avvia così verso una fase decisiva, in cui si definiscono le scelte che influenzeranno il futuro amministrativo e politico del territorio.
Il 2026 porta ad Agrigento anche le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Da mesi si fanno nomi più o meno di fantasia che ora però devono venire passati al setaccio dai leader politici per poi procedere alle vere candidature. Partiti e movimenti dovranno anche tenere in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Elezioni regionali in Veneto: si avvicina il voto. Ecco la scheda elettorale
Leggi anche: Elezioni regionali, si vota da questa mattina alle 7: Veneto, Campania e Puglia alla prova dei leader
La caccia al voto degli scontenti e le trattative dei leader: ecco come Agrigento si avvicina alle elezioni.
Nella prima settimana del 2026 niente voto degli emendamenti alla riforma della legge sulla caccia. #cacciamagazine - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.