Kimi Antonelli in pole è record

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position e stabilito un nuovo record, diventando il più giovane nella storia della Formula 1 a partire in prima fila in un Gran Premio. La sua performance ha superato ogni precedente, segnando un primato importante nel campionato. La sua presenza in questa posizione è stata confermata dalle qualifiche ufficiali, che hanno determinato la griglia di partenza del Gran Premio.

Andrea Kimi Antonelli, è il più giovane di sempre nella storia della F1 a partire davanti a tutti in un Gran Premio. Il pilota è nato a Bologna, il 25 agosto 2006. A soli 19 anni nelle qualifiche del Gp di Cina il pilota azzurro ha superato un record che apparteneva a Vettel. Prima casella a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni per l’emiliano quindi. Con Kimi l’Italia torna in Pole con tanto di record. 17 anni fa l’ultima volta, Giancarlo Fisichella, era Spa 2009. Kimi Antonelli riesce a fare di meglio. il pilota emiliano toglie a Vettel il record di più giovane di sempre a conquistare una Pole Position. Il primato esisteva da Monza 2008 e il tedesco aveva 21 anni, due mesi e 11 giorni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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