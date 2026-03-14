Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, ha conquistato la pole position al Gran Premio di Cina il 15 marzo, diventando il più giovane di sempre a riuscirci in Formula 1. A 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, ha superato gli altri concorrenti in qualifica. La sua prestazione ha sorpreso gli appassionati e gli addetti ai lavori, segnando un nuovo record nella storia della categoria.

La Mercedes Lewis Hamilton lo conosce bene. C'era lui a illuminare la F1 con le Frecce d'argento quando Kimi era nell'Academy della Mercedes. Già a 12 anni è stato messo sotto contratto. Lo scoprì, ricorda il Corriere della Sera, Gian Carlo Minardi: «L'ho visto per la prima volta a 10 anni a Sarno, aveva caratteristiche che avevo notato in altri grandi piloti soprattutto umane». Suo figlio Giovanni lo indica a Toto Wollf che lo fa entrare nell'Academy e diventa uno di famiglia. «Ho conosciuto Toto nel 2018, mi ha fatto entrare nell’Academy, e con lui sono cresciuto, in questi anni ho avuto la fortuna di scoprirlo anche fuori dalla pista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kimi Antonelli, cinque cose da sapere sul pilota più giovane di sempre a conquistare una pole position in F1

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