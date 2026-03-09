Droni statunitensi sono stati individuati sull’isola di Kharg, un’area strategica nel Golfo Persico. Kharg, conosciuta come un hub petrolifero iraniano, ha un ruolo chiave nelle rotte energetiche della regione. L’isola rimane poco nota al pubblico, ma ha una posizione che potrebbe influenzare futuri sviluppi militari e politici nel Medio Oriente.

Nel Golfo Persico esiste un’isola poco conosciuta al grande pubblico ma centrale negli equilibri energetici e militari del Medio Oriente. Kharg, al largo della costa iraniana di Bushehr, è il principale terminal petrolifero della Repubblica islamica e rappresenta uno dei punti più sensibili dell’intero sistema energetico mondiale. Gran parte delle esportazioni di greggio iraniano passa da qui, e per questo motivo l’isola viene indicata da anni nelle analisi strategiche occidentali come uno degli obiettivi più critici in caso di conflitto con Teheran. Nelle ultime ore l’attenzione militare sulla zona è tornata alta dopo una missione di sorveglianza statunitensi nel Golfo Persico, mentre la guerra tra Iran e la coalizione guidata dagli Stati Uniti e da Israele entra in una nuova fase. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Droni Usa sull'isola di Kharg: cos'è l'hub petrolifero iraniano dove potrebbe iniziare l'invasione

Kharg, l’isola del petrolio che può decidere la guerra con l’IranDa questo piccolo avamposto nel Golfo Persico passa il 90% delle esportazioni di greggio iraniano.

Drone Triton Usa da Sigonella al Golfo Persico: la missione tra Bushehr e l'isola di KhargUn drone MQ-4C Triton della Marina Usa, partito dalla base di Sigonella, in Sicilia, e un Boeing P-8A Poseidon, hanno condotto ... msn.com

Traffico di aerei e droni Usa sulla base di Sigonella, il caso finisce in ParlamentoInterrogazione M5s e Avs: «Non vengano usati per attaccare l’Iran». Per il momento «nessuna richiesta dagli americani», precisa il sottosegretario Mantovano ... msn.com

Zelensky conferma l’invio di droni intercettori e specialisti nel Golfo per difendere le basi Usa x.com

ALLERTA NELLE BASI USA IN ITALIA Si registra un aumento del traffico di droni e aerei cargo militari, soprattutto nella base di Naval Air Station Sigonella in Sicilia. In totale si stima la presenza di circa 12.000 militari statunitensi in Italia. Livello di sicurezza - facebook.com facebook