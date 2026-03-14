L’isola di Kharg nel Golfo Persico è stata colpita da un attacco aereo che ha causato il rischio di perdere circa 18 milioni di barili di petrolio. L’incidente rappresenta uno degli episodi più violenti della regione negli ultimi tempi, con danni ancora da quantificare e conseguenze che potrebbero influenzare il mercato energetico globale. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Nel cuore pulsante del Golfo Persico, l’isola di Kharg ha subito una delle più potenti incursioni aeree della storia recente del Medio Oriente. Donald Trump ha confermato che le forze americane hanno colpito obiettivi militari sull’isola, risparmiando intenzionalmente le infrastrutture petrolifere nonostante la minaccia di un blocco dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran. L’evento segna un punto di non ritorno nelle relazioni internazionali, dove la pressione economica si trasforma rapidamente in conflitto armato diretto. Mentre le navi cinesi continuano a caricare greggio nell’area, la tensione sale verso scenari imprevedibili che potrebbero riavviare il mercato energetico globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kharg colpita: 18 milioni di barili a rischio

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