Nella notte italiana, Donald Trump ha annunciato un nuovo sviluppo nella crisi in Iran, con l’isola di Kharg colpita da un attacco. La notizia arriva in un momento di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e il governo iraniano, mentre le autorità statunitensi valutano diverse opzioni, tra cui anche quella nucleare, per rispondere alla situazione. La vicenda si aggiunge a una serie di eventi che hanno aumentato la pressione internazionale sulla regione.

Nuova escalation nella guerra in Iran. Donald Trump ha annunciato nella notte italiana che l’esercito Usa ha condotto “uno dei bombardamenti più potenti nella storia del Medio Oriente” su obiettivi militari sull’isola di Kharg, la principale infrastruttura petrolifera iraniana collocata nell’area settentrionale del Golfo Persico. Un funzionario del Pentagono ha dichiarato alla Cnn che gli attacchi sono stati su “vasta scala” e diretti contro depositi di mine navali, bunker per lo stoccaggio di missili e altre infrastrutture militari. Le infrastrutture petrolifere, come indicato dallo stesso presidente americano, non sarebbero state prese di mira dai raid ma il tycoon ha minacciato di tornare sui suoi passi qualora Teheran non dovesse riaprire lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Colpita l’isola di Kharg”: ecco perché Trump punta sull’opzione nucleare

Articoli correlati

Kharg, perché Trump ha attaccato e perché l'isola è strategica per l'IranGli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari.

Iran, Trump: "Attacchi aerei sull'isola di Kharg".Drone colpisce ambasciata Usa a BaghdadGli Usa prendono di mira l'isola strategica del Golfo Persico, da cui transita l'80% del petrolio di Teheran.

Approfondimenti e contenuti su Colpita l'isola di Kharg ecco perché...

Temi più discussi: Creta dopo Cipro? Allarme nell'isola greca sede di una base Nato, Atene mobilita le difese aeree; Le notizie di oggi sulla guerra in Iran: colpita l’isola di Kharg. Trump Li abbiamo completamente sconfitti. Hamas a Teheran: Basta attacchi ai Paesi del Golfo; La crisi in Medio Oriente - Il 13 marzo - LIVE BLOG; L'isola di Kharg, colpita dagli Stati Uniti, è lo snodo cruciale per l'export di petrolio iraniano.

Colpita l’isola di Kharg: ecco perché Trump punta sull’opzione nucleareDalla strategica isola del Golfo Persico il regime di Teheran gestisce il 90% delle esportazioni petrolifere iraniane ... ilgiornale.it

Le notizie di oggi sulla guerra in Iran: colpita l’isola di Kharg. Trump Li abbiamo completamente sconfitti. Hamas a Teheran: Basta attacchi ai Paesi del GolfoAncora una notte di attacchi in tutta l’area del conflitto. In Iraq è stata colpita l’ambasciata Usa. In arrivo nuove navi Usa e 5.000 marines ... quotidiano.net

Era stata colpita da un attacco esplosivo nel Mediterraneo e ora si trova tra le isole di Linosa, Lampedusa e Malta - facebook.com facebook

Lite tra migranti nel Foggiano, un morto. La vittima colpita a martellate da un altro ospite del 'ghetto' l'Arena #ANSA x.com