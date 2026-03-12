Tatiana Maslany dà voce alle donne vittime di compagni manipolatori in un horror folk sovrannaturale che conferma il talento di Oz Perkins. Oz Perkins è in un momento d'oro. In appena due anni ha realizzato quattro film e uno è Longlegs, con Nicolas Cage, che l'ha messo nel radar del grande pubblico. Definito da molti l'horror migliore degli ultimi anni (sicuramente uno di quelli con la campagna marketing studiata meglio), ha regalato al regista un buon incasso e lo status di autore da seguire. Quando però Perkins ancora non sapeva che Longlegs sarebbe diventato un successo e un film cult, sullo slancio dell'ottimo clima creatosi su quel set ha deciso di fare, con la stessa crew, un passion project dal budget risicatissimo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Keeper - L'eletta, recensione: Oz Perkins e la mascolinità tossica come orrore

Articoli correlati

Keeper - L'eletta: il trailer italiano esclusivo del film di Oz Perkins trasuda angosciaIl trailer italiano svelato in esclusiva anticipa gli orrori della vacanza romantica sperimentati da Tatiana Maslany nel nuovo film di Oz Perkins.

Leggi anche: Con Keeper - L'eletta, Oz Perkins ha sfornato un horror cruciale «sull’influenza di un’energia maschile negativa e sulla vittimizzazione operata dall'uomo nel mondo»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Keeper L'eletta recensione Oz Perkins e...

Temi più discussi: Keeper - L'eletta. La recensione del film di Oz Perkins; Keeper – L’eletta, la recensione di Gianluca Arnone; Keeper - L'eletta (2025) di Osgood Perkins - Recensione; Keeper - L'eletta, la recensione: Oz Perkins su lati oscuri dell'amore, coppia e patriarcato.

Keeper – L’eletta, recensione: L'horror di Osgood Perkins con Tatiana MaslanyPoi ci sono storie d’amore che finiscono in un film di Osgood Perkins. tg24.sky.it

Keeper - L'eletta, la recensione: Oz Perkins su lati oscuri dell'amore, coppia e patriarcatoKeeper recensione film horror 2025 di Oz Perkins trama e critica di Keeper l'eletta di cosa parla e com'è l'horror di Oz Perkins analisi del film ... comingsoon.it

Dal creatore di #Longlegs e #TheMonkey arriva un nuovo incubo. In #Keeper - l’eletta, una fuga romantica in una casa isolata nel bosco si trasforma lentamente in qualcosa di molto più oscuro. Rumori nella notte, e una presenza che sembra conoscere o - facebook.com facebook