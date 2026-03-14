Un nuovo duo di profumi è stato lanciato sul mercato: Eden Sweet Peach e Plush Pear, due fragranze fruttate che stanno attirando l’attenzione sui social, in particolare su TikTok. La casa produttrice ha presentato queste novità, destinate a conquistare i consumatori più giovani. La tendenza verso fragranze gourmand e fruttate si conferma come un elemento chiave nel settore delle fragranze degli ultimi anni.

Se negli ultimi anni il mondo delle fragranze ha dimostrato qualcosa, è che la Gen Z ama i profumi gourmand e fruttati. E Kayali lo sa benissimo. Il brand fondato da Mona Kattan ha appena annunciato il lancio di due nuove fragranze che promettono di diventare le prossime ossessioni beauty della stagione: Eden Sweet Peach 35 ed Eden Plush Pear 23. Kayali lancia i nuovi profumi Eden Sweet Peach e Plush Pear (e la Gen Z è già ossessionata). I due nuovi eau de parfum entreranno ufficialmente nella Eden Fragrance Collection e saranno disponibili dal 18 marzo sul sito del brand e da Sephora. Due profumi che continuano a esplorare il territorio olfattivo che ha già reso la linea Eden uno dei capitoli più amati della maison. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kayali lancia Eden Sweet Peach e Plush Pear: i nuovi profumi fruttati che faranno impazzire TikTok (già lo sappiamo)

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