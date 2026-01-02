Il litchi, frutto esotico e delicato, si distingue nei profumi fruttati dedicati all'inverno. Sebbene tradizionalmente impiegato per arricchire composizioni aromatiche, raramente è stato al centro delle fragranze. Questa stagione, tuttavia, offre l’opportunità di riscoprire il suo carattere unico, aggiungendo un tocco di freschezza e raffinatezza alle creazioni più raffinate.

Nelle fragranze del passato, il litchi non ha mai fatto da vero protagonista: le sue note sono sempre state utilizzate per intensificare il lato fruttato ed esotico di alcuni blend. Oggi, però, qualcosa sta cambiando con i nuovi profumi al litchi. Le note di litchi nei profumi stanno, infatti, conquistando sempre più spazio grazie al loro carattere fresco, luminoso e juicy: riescono ad essere allo stesso tempo delicate e riconoscibili, perfette per chi cerca scie impalpabili ma originali, capaci di evocare sensazioni di eleganza e vitalità. Cos’è il litchi, la nota star dei profumi fruttati moderni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È il litchi il protagonista dei profumi fruttati per l’inverno

Leggi anche: L’orsetta Nina si prepara a tornare libera nei boschi d’Abruzzo: il rilascio all’inizio dell’inverno

Leggi anche: Profumi d’inverno: le Orobie e il Natale delle cose semplici