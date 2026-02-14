Il piatto più virale delle Olimpiadi? La pasta che ha fatto impazzire TikTok e Instagram è introvabile

Da screenworld.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la pasta a forma dei cinque cerchi olimpici è diventata un vero e proprio fenomeno sui social. La ricetta, creata appositamente per l’evento, ha conquistato TikTok e Instagram, spopolando tra gli appassionati. Tuttavia, questa specialità sta diventando sempre più difficile da trovare al Villaggio Olimpico, dove gli atleti e i visitatori cercano di assaggiarla.

Al Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026, tra gare, medaglie e allenamenti, gli atleti hanno trovato un motivo in più per sorridere: la pasta a forma dei cinque cerchi olimpici. Questo formato speciale, creato dallo chef Carlo Cracco, non è solo un omaggio ai Giochi, ma un piccolo capolavoro di ingegneria alimentare: gli anelli restano intatti durante la cottura e si prestano a condimenti leggeri come la crudaiola con olive, capperi e colatura di alici. Il fenomeno ha conquistato i social: TikTok e Instagram sono pieni di video e foto di atleti come Jutta Leerdam, Jake Pates e Aurora Løvås, tutti rapiti dal design e dalla consistenza di questa pasta unica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

