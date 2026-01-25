Tutto esaurito al teatro Marrucino fra musica ed entusiasmo per il workshop Musicalmente con Pietro Morello FOTO

Il teatro Marrucino ha registrato il tutto esaurito per il workshop “Musicalmente” con Pietro Morello, attirando oltre 400 partecipanti. Un evento che ha riunito persone di ogni età, condividendo l’importanza della musica come mezzo di educazione, inclusione e coesione sociale. Un’occasione di confronto e crescita, tenutasi in un ambiente che ha saputo valorizzare il ruolo della cultura come elemento di unione e sviluppo comunitario.

Un teatro colmo in ogni ordine di posto, oltre 400 persone unite da un'unica voce: quella della musica come strumento di educazione, inclusione e comunità. È questo lo straordinario risultato di "Musicalmente", il workshop ideato e condotto da Pietro Morello, operatore umanitario, divulgatore

