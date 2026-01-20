Abbiamo provato le Asics Megablast le scarpe da corsa super ammortizzate e super veloci

Abbiamo testato le Asics Megablast, scarpe da corsa caratterizzate da un’ottima ammortizzazione e un’elevata velocità. Ideali per chi cerca comfort e performance durante l’attività sportiva, queste scarpe si distinguono per la qualità dei materiali e la progettazione tecnica. Di seguito, una panoramica dettagliata delle loro caratteristiche, per aiutarti a valutare se sono la scelta giusta per le tue esigenze di corsa.

Le Asics Megablast arrivano in un momento particolarmente interessante. Oggi una delle categorie più richieste nel mondo del running è quella delle "supertrainer": modelli che si collocano a metà strada tra le scarpe da allenamento quotidiano e le più aggressive scarpe da gara con piastra in carbonio. Le nuove Asics rientrano proprio in questa fascia, sono leggere e reattive, e stanno attirando l'attenzione dei runner grazie alla loro notevole elasticità.

