Adidas Originals presenta in Europa una nuova collezione di giacche ispirate alla moda cinese. I capi mescolano il design tradizionale con un tocco di innovazione e stanno già facendo parlare sui social. La collezione arriva dopo aver riscosso un grande successo in Cina, dove ha scatenato entusiasmo tra gli appassionati di streetwear.

Adidas Originals lancia in Europa una selezione di giacche ispirate al design tradizionale cinese, portando sul mercato occidentale capi che in Cina hanno generato un’onda di entusiasmo virale sui social media. Il lancio, avvenuto a febbraio 2026, coincide con il Capodanno lunare e segna un passo significativo nella strategia del brand di integrare elementi culturali non occidentali in un contesto globale. I modelli, già disponibili in Cina per mesi, hanno conquistato migliaia di utenti che li hanno acquistati durante viaggi in Asia o li hanno cercati tra i prodotti di importazione. Ora, grazie a una distribuzione espansa sul sito europeo del marchio, non è più necessario recarsi in Cina per possedere uno di questi capi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Adidas Originals svela collezione ispirata alla moda cinese, in arrivo in Europa con un tocco di innovazione culturale

Approfondimenti su Adidas Originals

