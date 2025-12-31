Il Messi delle freccette diventa ‘cattivo' | Luke Littler esplode contro il pubblico al Mondiale
Durante il Mondiale di Londra, Luke Littler, numero uno al mondo nelle freccette, ha avuto un acceso confronto con il pubblico dopo la vittoria negli ottavi di finale, mostrando un lato inaspettato. La sua reazione ha suscitato attenzione, distinguendosi dagli eventi precedenti. Questo episodio rappresenta un momento particolare nel torneo, evidenziando le tensioni che possono emergere anche in ambiti sportivi.
