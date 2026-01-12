Firenze tre comici si sfidano e il pubblico è il giudice | in scena Comedy Triathlon

Il 12 gennaio 2026, a Firenze, il The Square ospita il debutto di ‘Comedy Triathlon’, un nuovo format di stand-up comedy in cui tre comici si sfidano davanti al pubblico, che funge da giudice. Un evento dedicato all’intrattenimento intelligente e alla comicità di qualità, pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e originale nel panorama culturale della città.

Firenze, 12 gennaio 2026 - La stand up al The Square diventa un format, e nasce ‘ Comedy Triathlon ’. L’appuntamento è venerdì 16 gennaio, al The Square in via Domenico Cirillo, 1R. Il format ideato dal collettivo di stand-up comedy fiorentino Comici miei è molto semplice: tre comici calcheranno il palcoscenico, si metteranno alla prova dandosi battaglia in tre discipline, ma alla fine ci sarà un solo vincitore. Appuntamento dalle ore 20.45, quando andrà in scena Comedy Triathlon che – spiegano gli organizzatori – nasce come un format di stand-up comedy competitivo e sperimentale per mettere alla prova alcuni tra i più interessanti comici della scena fiorentina, del collettivo Comici miei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

