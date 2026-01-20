Thuram alla vigilia di Juve Benfica a Sky | Partita difficile Qualificazione? Non facciamo calcoli il nostro obiettivo è solo uno

In vista della sfida tra Juventus e Benfica, Thuram ha commentato a Sky Sport la difficoltà dell'incontro, sottolineando che la qualificazione non sarà raggiunta facendo calcoli, ma concentrandosi sul presente. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, e l'attenzione rimane focalizzata sull'obiettivo principale, senza distrazioni o previsioni anticipate.

Thuram ai microfoni di Sky Sport analizza Juve Benfica e si sofferma anche sul discorso qualificazione confermando di non fare calcoli. Giornata di vigilia in casa Juventus. Prima della conferenza stampa, Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. MOMENTO JUVE – « Come ha detto il mister, abbiamo fatto una buona partita, ma non abbiamo vinto. Ora pensiamo alla partita di domani che è una grande sfida ». CHAMPIONS – « Non facciamo i calcoli. Giochiamo per vincere come sempre ». BENFICA – « Sono una grande squadra. Hanno un grandissimo allenatore, partita difficile, ma importante da giocare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

