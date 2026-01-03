Danilo va oltre il risultato di Juve Lecce e manda un messaggio all’ambiente bianconero | Quando sei della Juve lo sei per sempre!
Danilo, ex capitano della Juventus, ha condiviso un messaggio sui social dopo il pareggio contro il Lecce all’Allianz Stadium. Nel suo gesto, trasmette un senso di appartenenza duratura alla squadra, affermando: «Quando sei della Juve lo sei per sempre». Le sue parole riflettono il legame profondo con il club e l’importanza di mantenere vivo il senso di comunità tra i tifosi e i giocatori.
Danilo ringrazia i tifosi della Juventus dopo il pari contro il Lecce all'Allianz Stadium: le parole sui social da parte dell'ex capitano bianconero. La sfida casalinga tra la Juventus e il Lecce, terminata con un amaro pareggio per 1-1 che frena la corsa in classifica, ha regalato comunque un momento di forte emozione sugli spalti dell'Allianz Stadium. Tra i tanti spettatori accorsi per sostenere la squadra di Luciano Spalletti in questo delicato inizio di 2026, spiccava una presenza illustre che non è affatto passata inosservata agli occhi dei tifosi più attenti e nostalgici: quella di Danilo.
Danilo torna dallo Stadium, i tifosi lo acclamano: “La Juve non è per tutti”. È una frecciata a Giuntoli - Danilo torna all’Allianz Stadium quasi un anno dopo l’addio alla Juventus, salutando i tifosi e commentando la separazione burrascosa ... fanpage.it
Danilo alla Allegri, che schiaffo a Motta e Giuntoli! "Per lavorare nel calcio ci sono i livelli" - Il brasiliano torna allo Stadium nel tripudio e attacca chi lo ha cacciato: "Ringrazio la società che ha preso in mano la Juve ora" ... msn.com
