Danilo va oltre il risultato di Juve Lecce e manda un messaggio all’ambiente bianconero | Quando sei della Juve lo sei per sempre!

Danilo, ex capitano della Juventus, ha condiviso un messaggio sui social dopo il pareggio contro il Lecce all’Allianz Stadium. Nel suo gesto, trasmette un senso di appartenenza duratura alla squadra, affermando: «Quando sei della Juve lo sei per sempre». Le sue parole riflettono il legame profondo con il club e l’importanza di mantenere vivo il senso di comunità tra i tifosi e i giocatori.

Danilo alla Allegri, che schiaffo a Motta e Giuntoli! "Per lavorare nel calcio ci sono i livelli" - Il brasiliano torna allo Stadium nel tripudio e attacca chi lo ha cacciato: "Ringrazio la società che ha preso in mano la Juve ora" ... msn.com

Prima offensiva di Yildiz che prova ad allargare verso Thuram, ma chiude in fallo laterale Perez18:02 - Lecce: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Danilo Toninelli. . Aumento accise sul gasolio nel 2026 - facebook.com facebook

Per anni il sistema Elkann-Agnelli ha beneficiato di aiuti pubblici italiani, tra contributi diretti, incentivi, cassa integrazione e sostegni statali. Secondo quanto ricostruito da Panorama, parliamo di oltre 220 miliardi di euro. Oggi, però, il cuore industriale se ne va. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.