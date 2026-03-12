Il Milan, dopo aver vinto il derby contro l’Inter e ridotto il divario a sette punti, si concentra ora sul mercato estivo del 2026 per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza e l’allenatore stanno valutando le opzioni disponibili per risolvere le difficoltà in attacco, che rappresentano il punto debole della squadra in questa stagione. L’obiettivo è rinforzare il reparto in vista delle prossime sfide.

Con la stagione in pieno svolgimento e il Milan reduce dal successo nel derby contro l'Inter (che ha ridotto il gap dall'Inter a -7 punti), la dirigenza rossonera e Massimiliano Allegri guardano già al calciomercato estivo 2026 per risolvere il principale cruccio del Diavolo: l' attacco. La partenza di Olivier Giroud ha lasciato un vuoto nel ruolo di centravanti puro (numero 9), e nonostante i gol di Rafael Leao (9 reti stagionali) e Christian Pulisic (8 gol, ultimo il 28 dicembre 2025 contro il Verona), l'area di rigore manca di fisicità, gol certi e presenza costante.

© Dailymilan.it - Milan: il rebus attacco

