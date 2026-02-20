La Juventus affronta una fase difficile dopo l’assenza di Bremer e David, che indebolisce la linea difensiva. La partita di Istanbul ha evidenziato le difficoltà di una squadra che fatica a mantenere compattezza senza i suoi pilastri. In attacco, la mancanza di alternative crea ulteriori dubbi, mentre i nuovi arrivati devono ancora adattarsi. La squadra di Spalletti cerca risposte per superare queste criticità nelle prossime gare.

La trasferta di Istanbul in Champions League ha messo in luce la maggior parte dei difetti della squadra di Luciano Spalletti. In assenza di Bremer, la difesa juventina, ancora non esperta nel difendere basso, si è trovata in difficoltà, soprattutto viste le tante bocche da fuoco della squadra di Superlig turca. In attacco invece, vista il dubbio sulla presenza di Jonathan David, l’ex allenatore di Inter e Roma dovrà tornare sul nodo centravanti, che contro il Galatasary ha messo in evidenza un reparto ancora non all’altezza del tecnico toscano. Bremer, le condizioni del brasiliano e la situazione in vista del campionato.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, come cambia la squadra senza Bremer e David: difesa meno solida e rebus in attacco

Leggi anche: Juventus-Pafos, tocca a David in attacco: buone notizie da Bremer

Leggi anche: La Juventus e l’attacco flop: David e Openda, 60 milioni per segnare meno di Vlahovic

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.