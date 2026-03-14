Juventus | Spalletti riabbraccia Milik

Luciano Spalletti ha riavuto a disposizione Arkadiusz Milik, che si era infortunato e ora può tornare ad allenarsi con la squadra. Il tecnico può contare nuovamente sul centravanti polacco, che aveva saltato alcune partite a causa di un problema fisico. Milik è stato reintegrato nel gruppo e si è subito allenato con i compagni.

Luciano Spalletti può finalmente sorridere in infermeria: Arkadiusz Milik è tornato a disposizione. Il centravanti polacco, 31 anni, ha completato il recupero da un infortunio muscolare al polpaccio che lo ha tenuto fuori per quasi cinque mesi (lesione occorsa a fine ottobre 2025 durante un allenamento), e si è aggregato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti riabbraccia Milik Articoli correlati Leggi anche: La Juventus riabbraccia Milik: Spalletti lo convoca per la Roma dopo un anno e mezzo di stop Juventus, Spalletti lascia a casa Vlahovic: ritorno rimandato. Speranza per MilikIl centravanti serbo non partirà con la squadra per la trasferta di domani sera contro l’Udinese: gli aggiornamenti dalla Continassa dopo la... Juventus Lecce rigore David la reazione di Francesco Oppini Una raccolta di contenuti su Juventus Spalletti riabbraccia Milik Temi più discussi: Juve, Spalletti ha in testa la squadra per la prossima stagione, tra intoccabili, partenti e nuovi colpi; Juventus, chi si rivede: Milik torna ad allenarsi in gruppo. Nel maggio 2024 la sua ultima gara in bianconero; Spalletti riabbraccia Vlahovic e la Juventus tratta per il rinnovo del serbo: le cifre in ballo; Vlahovic e Milik, come stanno davvero gli attaccanti Juve e quante possibilità ci sono per l'Udinese. La Juve a Udine non può sbagliare: rebus attacco per Spalletti, novità MilikLa Juventus affronta l'Udinese nell'anticipo della 29° giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni del match ... calciomercato.it È stato scongelato: Milik, il grande ritorno. Convocati Udinese-Juve: la scelta su VlahovicI bianconeri si preparano a sfidare la squadra di Runjaic per la terza volta in stagione: la lista di Spalletti ... tuttosport.com La Juventus sogna in grande: Lewandowski a parametro zero per guidare l'attacco e far crescere i giovani. #Lewandowski #Juve #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook La #Juventus è in partenza dall’aeroporto di Caselle per Udine Torna #Milik tra i convocati di Spalletti # #UdineseJuve @BaridonMarco x.com