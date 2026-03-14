Juventus | Spalletti riabbraccia Milik

Da ilprimatonazionale.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha riavuto a disposizione Arkadiusz Milik, che si era infortunato e ora può tornare ad allenarsi con la squadra. Il tecnico può contare nuovamente sul centravanti polacco, che aveva saltato alcune partite a causa di un problema fisico. Milik è stato reintegrato nel gruppo e si è subito allenato con i compagni.

Luciano Spalletti può finalmente sorridere in infermeria: Arkadiusz Milik è tornato a disposizione. Il centravanti polacco, 31 anni, ha completato il recupero da un infortunio muscolare al polpaccio che lo ha tenuto fuori per quasi cinque mesi (lesione occorsa a fine ottobre 2025 durante un allenamento), e si è aggregato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti riabbraccia milik
© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti riabbraccia Milik

Articoli correlati

Leggi anche: La Juventus riabbraccia Milik: Spalletti lo convoca per la Roma dopo un anno e mezzo di stop

Juventus, Spalletti lascia a casa Vlahovic: ritorno rimandato. Speranza per MilikIl centravanti serbo non partirà con la squadra per la trasferta di domani sera contro l’Udinese: gli aggiornamenti dalla Continassa dopo la...

Juventus Lecce rigore David la reazione di Francesco Oppini

Video Juventus Lecce rigore David la reazione di Francesco Oppini

Una raccolta di contenuti su Juventus Spalletti riabbraccia Milik

Temi più discussi: Juve, Spalletti ha in testa la squadra per la prossima stagione, tra intoccabili, partenti e nuovi colpi; Juventus, chi si rivede: Milik torna ad allenarsi in gruppo. Nel maggio 2024 la sua ultima gara in bianconero; Spalletti riabbraccia Vlahovic e la Juventus tratta per il rinnovo del serbo: le cifre in ballo; Vlahovic e Milik, come stanno davvero gli attaccanti Juve e quante possibilità ci sono per l'Udinese.

juventus spalletti riabbraccia milikLa Juve a Udine non può sbagliare: rebus attacco per Spalletti, novità MilikLa Juventus affronta l'Udinese nell'anticipo della 29° giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni del match ... calciomercato.it

juventus spalletti riabbraccia milikÈ stato scongelato: Milik, il grande ritorno. Convocati Udinese-Juve: la scelta su VlahovicI bianconeri si preparano a sfidare la squadra di Runjaic per la terza volta in stagione: la lista di Spalletti ... tuttosport.com

Digita per trovare news e video correlati.