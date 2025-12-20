In occasione del big mach contro la Roma, la Juventus riabbraccia Milik, che torna a far parte dei convocati dopo un calvario durato 574 giorni, nel corso dei quali l’attaccante polacco ha dovuto fare i conti con due gravi infortuni. Si tratta di un recupero importante per i bianconeri, soprattutto alla luce dell’assenza di Vlahovic fino a marzo. LA JUVENTUS RIABBRACCIA MILIK: L’ANNUNCIO DI SPALLETTI La lieta notizia è stata comunicata ufficialmente dal tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di vigilia del match contro i giallorossi: “ Milik domani è convocato, l’ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di rifare il gioco che gli è sempre piaciuto: è un ragazzo che ha entusiasmo, che sa che tipo di sport e ruolo fa, è un calciatore ben preciso, è uno che ha delle caratteristiche importanti per quel ruolo lì, sia fisiche che tecniche, quindi viene con noi”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

La Juventus riabbraccia Milik: Spalletti lo convoca per la Roma dopo un anno e mezzo di stop

