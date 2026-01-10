Juventus Next Gen Brambilla alla vigilia del Livorno | Un buon inizio di 2026 Giocare in casa loro è difficile per questo motivo

Alla vigilia della sfida contro il Livorno, l’allenatore della Juventus Next Gen, Brambilla, ha commentato il buon avvio del 2026. Ha sottolineato le difficoltà di giocare in trasferta e ha evidenziato le insidie della partita, mantenendo un tono realistico e concentrato sugli aspetti tecnici e tattici che influenzeranno l’incontro. Un’occasione per analizzare le prospettive della squadra in una fase importante della stagione.

L'allenatore della Juventus Next Gen Brambilla ha parlato prima della sfida contro il Livorno, indicando le insidie della partita e parlando del buon inizio di 2026 della squadra. Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato alla vigilia del match contro il Livorno in programma domani alle ore 12:30. Queste le sue dichiarazioni. IL 2026 DELLA SQUADRA – «Siamo contenti perché quello che ci eravamo detti prima del Carpi poi si è avverato. Volevamo cominciare bene sia dal punto di visto del risultato che da quello della prestazione ed è andata bene. I ragazzi hanno fatto una buona partita e, in aggiunta, è stato anche importante non subire gol.

