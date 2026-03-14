juventus mckennie juve un otovolante di emozioni

Weston McKennie ha condiviso le sue impressioni sulla Juventus durante un podcast, descrivendo la squadra come un “ottovolante di emozioni”. Ha parlato della sua esperienza in maglia bianconera e dei momenti vissuti nel club, senza entrare in dettagli specifici sui motivi di questa definizione. Le sue parole riflettono un punto di vista personale sulla sua avventura in Italia.

Weston McKennie ha parlato della sua esperienza alla Juventus nel corso del podcast The Cooligans. Le parole di McKennie Le parole di McKennie. “Il mio tempo alla Juve è stato un ottovolante di emozioni. Penso che sia una relazione piuttosto pubblica, sì, una relazione pubblica come si può dire. Però L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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